Bando informazione per la prevenzione. Sono state pubblicate da Inail le date dell’apertura della procedura informatica di invio delle domande dell’Avviso pubblico informazione per la prevenzione 2020.

La procedura sarà aperta dal 30 giugno ore 12.00 al 20 luglio ore 18.00.

Il bando indetto da Inail lo scorso febbraio ha stanziato 4 milioni di euro per interventi informativi in presenza o da remoto, di portata regionale, che riguardino la sicurezza sul lavoro e in particolare la valutazione dei rischi.

Bando per organismi datoriali nazionali, paritetici, patronati.

Info: Inail date Avviso pubblico informazione per la prevenzione 2020

