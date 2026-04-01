Con nota del 30 marzo Inail informa sulla pubblicazione da parte di ISMEA del Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, che prevede incentivi alle imprese tramite un fondo di 10 milioni di euro.

Il bando deriva dalla cooperazione tra Ministero dell’Agricoltura, Inail e Crea e riporta finanziamenti a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese (con qualifica di impresa agricola o di impresa agromeccanica).

Per ogni beneficiario sarà possibile un finanziamento fino al raggiungimento del minore dei seguenti criteri: “80% del costo ammissibile dal soggetto beneficiario; 2.000,00 euro”.

Questi gli interventi sulle macchine ammissibili dal bando:

“sistema agevolatore del riposizionamento in configurazione di sicurezza della struttura ROPS a due montanti abbattibile, per ridurre il rischio connesso con il mancato riposizionamento in configurazione di sicurezza nonché lo sforzo necessario all’operatore per movimentare la struttura; avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui la cintura non sia allacciata; avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui l’operatore lasci il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento; telecamera con sistema di avviso acustico o visivo, che avverta l’operatore in caso di presenza di ostacoli/persone nella zona di lavoro, in particolare in quella posteriore; indicatore di pendenza (inclinometro) per ridurre il rischio di capovolgimento, eventualmente dotato di sistema di rilevamento e avviso in caso di avvenuto capovolgimento

Il bando completo pubblicato sul sito Ismea.

Domande tramite piattaforma Ismea, con procedura di accreditamento, compilazione e preconvalida.

La procedura potrà essere completata dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2026 alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2026. Invio delle domande dalle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2026, fino alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2026.

Al termine della raccolta delle domande ci sarà un iter istruttorio che entro novanta giorni disporrà l’enco dei soggetti ammessi e le agevolazioni concesse.

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