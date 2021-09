Week of Action. Dal 20 al 24 settembre è in corso la settimana d’azione indetta dall’Ela per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sul lavoro stagionale, sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori. Iniziativa che rientra nella campagna europea Right for all seasons lanciata lo scorso giugno dall’Autorità europea del lavoro.

#DirittiXOgniStagione #Right4AllSeasons

La campagna è coordinata dall’Ela, insieme a Commissione Europea, Eures, piattaforma europea contro il lavoro sommerso. Le iniziative che si stanno tenendo in questi giorni in Italia sono raccolte dal Ministero del Lavoro che segnala in particolare una serie di webinar organizzati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Circa 850mila secondo i dati Ela, i cittadini UE che ogni anno svolgono lavori stagionali in Paesi differenti dal proprio e che hanno quindi bisogno di condizioni di lavoro eque, totale tutela di diritti e garanzie sulle politiche sociali che li riguardano.

