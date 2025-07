AppLI. Presentato dal Ministero del Lavoro il 25 luglio il nuovo Assistente virtuale per il Lavoro, il web coach con AI ora pensato per i NEET che vuole accompagnare ragazzi che non studiano e non lavorano nella conoscenza delle proprie opportunità e delle modalità per la partecipazione attiva e lavorativa nella società.

Accesso all’applicativo possibile da metà settembre 2025 tramite link che dovrà essere richiesto al Centro per l’Impiego.

