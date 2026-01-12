Non fidarti degli insoliti sospetti. Avviata da Inail la nuova campagna di comunicazione biennale sulla tutela assicurativa obbligatoria riguardante gli infortuni domestici.
La campagna ricorda i benefici della prevenzione in casa e contemporaneamente l’importanza dell’assicurazione, che può essere rinnovata entro il 31 gennaio 2026 oppure sottoscritta in ogni momento dell’anno. Al costo di 24 euro.
Riassumiamo in elenco i punti principali dell’assicurazione:
- riguarda chi si occupa in maniera abituale ed esclusiva della casa;
- anche la tutela di pertinenze, aree comuni e condominiali, casa vacanze;
- fascia d’età 18-67 anni;
- riguarda anche cittadini stranieri regolarmente in Italia, studente/ssa, lavoratore/trice in cassa integrazione – fondi di integrazione – indennità di disoccupazione, lavoratore/trice stagionale;
- premio a carico dello Stato con reddito inferiore a 4.648,11 euro l’anno e nucleo familiare con reddito inferiore ai 9.296,22 euro;
- prevede rendita per inabilità pari o superiore al 16% fino 1.702,23 euro;
- una tantum inabilità permanente 6%-15% di 395 euro;
- rendita superstiti fino a 1.702,23 euro;
- una tantum spese funerarie di 12.342,84;
- assegno mensile per assistenza in caso di inabilità al 100%.
Il sito della campagna e con ogni informazione riguardante la polizza assicurativa e le modalità di sottoscrizione.
