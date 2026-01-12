  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

Quotidiano Sicurezza
“Non fidarti degli insoliti sospetti”, Inail, assicurazione infortuni domestici

Non fidarti degli insoliti sospetti. Avviata da Inail la nuova campagna di comunicazione biennale sulla tutela assicurativa obbligatoria riguardante gli infortuni domestici.

La campagna ricorda i benefici della prevenzione in casa e contemporaneamente l’importanza dell’assicurazione, che può essere rinnovata entro il 31 gennaio 2026 oppure sottoscritta in ogni momento dell’anno. Al costo di 24 euro.

Riassumiamo in elenco i punti principali dell’assicurazione:

  • riguarda chi si occupa in maniera abituale ed esclusiva della casa;
  • anche la tutela di pertinenze, aree comuni e condominiali, casa vacanze;
  • fascia d’età 18-67 anni;
  • riguarda anche cittadini stranieri regolarmente in Italia, studente/ssa, lavoratore/trice in cassa integrazione – fondi di integrazione – indennità di disoccupazione, lavoratore/trice stagionale;
  • premio a carico dello Stato con reddito inferiore a 4.648,11 euro l’anno e nucleo familiare con reddito inferiore ai 9.296,22 euro;
  • prevede rendita per inabilità pari o superiore al 16% fino 1.702,23 euro;
  • una tantum inabilità permanente 6%-15% di 395 euro;
  • rendita superstiti fino a 1.702,23 euro;
  • una tantum spese funerarie di 12.342,84;
  • assegno mensile per assistenza in caso di inabilità al 100%.

Il sito della campagna e con ogni informazione riguardante la polizza assicurativa e le modalità di sottoscrizione.

L’opuscolo e la brochure.

