Domenica 8 ottobre si terrà la 73ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro indetta da Anmil sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Come in ogni edizione si terranno manifestazioni in tutta Italia, l’evento centrale sarà a Roma, alle ore 10.00 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, con il Patrocinio di Roma Capitale.

Prenderanno parte tra gli altri il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’assessore Regione Lazio al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana Luisa Regimenti, i presidenti delle Commissioni parlamentari di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia del Senato e della Camera, Tino Magni e Chiara Gribaudo.

In apertura di giornata la S. Messa officiata dal Cardinale Angelo De Donatis.

