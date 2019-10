Domenica 13 ottobre si terrà la sessantanovesima edizione della “Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro” indetta dall’Anmil. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Come in ogni edizione la giornata si svilupperà attraverso decine di eventi organizzati dalle varie sedi territoriali Anmil, che graviteranno intorno alla manifestazione centrale che quest’anno si terrà a Palermo.

“Non raccontiamoci favole, sul lavoro non c’è sempre il lieto fine”. Gli eventi coinvolgeranno autorità nazionali e locali, intorno ai temi degli infortuni sul lavoro, ispezioni, salvaguardia della salute dei lavoratori, per promuovere l’attenzione costante alla sicurezza e quindi per omaggiare le vittime del lavoro.

La manifestazione di Palermo si aprirà alle 9.00 con una Santa Messa presso S. Maria della Pietà e proseguirà con la cerimonia civile alle ore 10.30 nel complesso Lo Spasimo.

Info: 69ª “Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro” Anmil

Ti potrebbe interessare