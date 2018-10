ROMA – Domenica 14 ottobre si terrà la “68ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro” indetta da Anmil. Nuova edizione di un appuntamento storicamente promosso da Anmil, istituzionalizzato con D.P.C.M. nel 1998 e che si terrà sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La giornata attraverso vari eventi organizzati in tutta Italia coinvolgerà circa 50mila persone. La manifestazione centrale, dopo Cagliari lo scorso anno, torna a Roma, con il patrocinio di Roma Capitale. La cerimonia avrà luogo alle ore 10.00 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio e verrà anticipata da una S.Messa alle ore 8.30 nella Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, officiata Segretario generale del Vicariato di Roma, Monsignor Gianrico Ruzza.

Nel corso della cerimonia interverranno: il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio;il Presidente nazionale Anmil Franco Bettoni; l’assessore regionale Lazio al Lavoro e nuovi Diritti, Politiche per la Ricostruzione Claudio Di Berardino; il presidente Anmil Roma, Claudio Betti; il vice presidente Commissione Lavoro del Senato Annamaria Parente; il presidente del Civ Inail Giovanni Luciano; il presidente dell’Inail Massimo De Felice; il segretario confederale Cgil Franco Martini; il segretario confederale Cisl Angelo Colombini; il segretario confederale Uil Silvana Roseto e il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti.

Così il presidente Anmil Bettoni: “Per questa 68ª Giornata vogliamo rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni una riflessione che si impone prepotentemente in un momento storico in cui l’incertezza e la preoccupazione per il futuro sono diventate una costante, dopo anni di crisi che hanno avuto riflessi negativi sia a livello sociale che economico e, di conseguenza, anche sull’andamento del fenomeno infortunistico, a conferma di quanto la precarietà sia strettamente correlata alla numerosità degli incidenti”.

