Dal 22 al 24 novembre 2022 torna “Ambiente Lavoro – Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e si terrà ancora a Bologna Fiere.

Salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilità, benessere sul lavoro. Questi alcuni dei temi che verranno affrontanti nella nuova edizione dell’evento. Che sarà caratterizzato come sempre da iniziative, convegni, appuntamenti informativi e formativi, gli spazi espositivi. Cinque le iniziative speciali.

“C’ è ancora molto da fare in fatto di prevenzione di incidenti e malattie professionali, che continuano a funestare l’attività produttiva del Paese.

E poco può essere fatto in questo senso, se non si considerano anche le implicazioni a livello sociale ed ambientale così come il necessario coinvolgimento del capitale umano per vincere la sfida di un lavoro sicuro ma anche poco impattante sull’ambiente, compatibile con la vita dei singoli.”

Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro sarà presente in Fiera, e ci sarà Quotidiano Sicurezza.

Come partecipare ad Ambienti Lavoro 2022.

