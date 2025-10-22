Salute e sicurezza… insieme! Indetta dai Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione e da Inail, la terza edizione del concorso nazionale sui temi della prevenzione sul lavoro al quale possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private e dei percorsi IeFP.

#SicurezzaInsieme

“La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”. Il concorso, a partecipazione gratuita, raccoglierà elaborati creativi e di comunicazione, nelle differenti forme, che mostrino la “valorizzazione della tematica fondamentale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ogni istituto scolastico può partecipare con un solo lavoro e i premi assegnati dovranno essere utilizzati per acquisto di materiali utili alla diffusione della cultura della sicurezza. Questi i premi previsti:

1° classificato: 3.000 euro;

2° classificato: 2.000 euro;

3° classificato: 1.000 euro.

Possibili due menzioni speciali alle quali verranno assegnate delle targhe. Domande via email entro il 2 marzo 2026. Il bando completo.

Così il ministro del Lavoro Marina Calderone: Educare alla sicurezza significa educare al rispetto, alla responsabilità e alla consapevolezza. Con questo concorso diamo spazio alla voce degli studenti, stimolarli a riflettere insieme al corpo docente e a proporre visioni nuove e consapevoli su un tema che riguarda il loro presente e il loro futuro. Vogliamo coinvolgerli in un percorso creativo che li renda protagonisti di una cultura della prevenzione che deve iniziare proprio tra i banchi di scuola”.

I vincitori della scorsa edizione.

Ti potrebbe interessare