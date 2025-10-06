Si terrà domenica 12 ottobre la “75ª Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro” indetta dall’Anmil. Manifestazione centrale a Parma. 3 morti al giorno prima di tutto la sicurezza.
La Giornata prevede manifestazioni provinciali convocate dalle sedi territoriali Anmil. La manifestazione nazionale di Parma è stata indetta con il patrocinio Rai, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma.
Prevista una cerimonia civile nazionale alle ore 11.00 presso il Palazzo del Governatore di Parma, preceduta dalla messa presso la Basilica di Santa Maria della Steccata.
Presenti il presidente Nazionale ANMIL Antonio Di Bella, il sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, il Presidente INAIL Fabrizio D’Ascenzo, il presidente dell’XI Commissione alla Camera dei deputati On. Walter Rizzetto, il presidente della Commissione d’inchiesta infortuni sul lavoro al Senato Sen. Tino Magni.