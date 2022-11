Sicurezza sul lavoro priorità del Paese. Questo nella nota del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone del 7 novembre 2022, rilasciata a seguito degli ennesimi incidenti mortali sul lavoro che si stanno susseguendo nel Paese.

Così il ministro: “Le tragiche notizie, con infortuni e incidenti mortali, che ormai quotidianamente ci arrivano dai luoghi di lavoro ci scuotono profondamente e ci impongono di agire anche per rispetto delle famiglie che subiscono un lutto insensato e inaccettabile. A loro va il mio cordoglio personale e del Ministero da poco affidato alla mia responsabilità.

La sicurezza sul lavoro è in cima alle priorità della mia attività di Governo – continua – e da cittadina che opera nelle istituzioni sono profondamente colpita dai continui lutti, diventati ormai una vera e propria emergenza sociale. Garantire la sicurezza in ogni luogo di lavoro è un obiettivo complesso che non può essere disgiunto dai percorsi educativi e di formazione. E’ per questo che, come già annunciato durante l’incontro con le parti sociali del 4 novembre scorso – conclude – verrà convocato con la doverosa urgenza un apposito tavolo per definire una strategia comune utile ad affrontare con le misure necessarie questa emergenza”.

