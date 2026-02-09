Una sostanza chimica, una valutazione (OSOA), la futura piattaforma. Con nota del 29 gennaio Eu-Osha segnala il nuovo sistema comune europeo per la valutazione delle sostanze chimiche introdotto dai regolamenti (UE) 2025/2455, (UE) 2025/2457 e dalla direttiva (UE) 2025/2456.

Si tratta del nuovo sistema in vigore dal 1° gennaio 2026 chiamato Una sostanza, una valutazione OSOA, un nuovo pacchetto di norme che andrà a riunire e a gestire i dati sulle sostanze chimiche delle cinque agenzie europee sulla sicurezza e della stessa Commissione europea. Al fine di permettere una valutazione continua, solida e integrata, normazione e vigilanza tempestiva. Collaboreranno contemporaneamente al sistema l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Questa la nota della stessa Echa e questa la nota del Reach Gov italiano.

Nel cuore di tale sistema, dovrà attivarsi entro i prossimi tre anni, gennaio 2029, una piattaforma comune di dati, un hub centrale su dati sulle sostanze chimiche, ma anche di alimenti, biocidi, che si comporterà come un nuovo sportello unico aggregato. Per aziende, cittadini, istituzioni. Che riporterà informazioni su monitoraggi, valori di riferimento, divieti e sostanze alternativi. Su quanto gestito abitualmente da Echa e su RoHS sostanze pericolose apparecchiature elettriche, inquinanti organici rifiuti da Regolamento POP, sostanze nei dispositivi medici.

Al vertice della piattaforma e del sistema Osoa sarà Echa, che dovrà inoltre:

“Sviluppare un quadro di monitoraggio e di previsione;

Supportare l’allerta precoce e l’identificazione dei rischi;

Generare nuovi dati quando necessario;

Promuovere l’uso della ricerca scientifica per rafforzare la sicurezza chimica”.

Ti potrebbe interessare