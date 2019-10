L’Helpdesk Reach informa circa il prossimo rinvio della data di notifica miscele destinate al consumo ai centri antiveleno in origine corrispondente al 1° gennaio 2020.

La proroga verrà a breve disposta da un atto delegato della Commissione europea che dovrà entrare in vigore entro fine anno e che interesserà esclusivamente la scadenza in esame e non altri adeguamenti.

La proroga sarà di un anno e la nuova deadline sarà quindi il 1° gennaio 2021.

Info: proroga notifica miscele centri antiveleno

