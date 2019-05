È stato rilasciato il 24 aprile dall’Echa un nuovo portale per l’invio delle informazioni sulle miscele ai centri antiveleno. Portale che si basa sui requisiti informativi previsti dal Regolamento Clp.

Il nuovo sito è stato creato per agevolare la preparazione e l’invio delle informazioni e per procedere in una sola volta all’inoltro a tutti gli Stati membri interessati. Per creare e gestire online le notifiche. Questo il video tutorial.

Sono previsti aggiornamenti del sito a luglio e novembre 2019.

Info:

Helpdesk Reach nota sul portale notifica Centri anti veleno

la nota Echa

il portale Poison Centres – Echa submission portal

