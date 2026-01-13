Pubblicata da Inps la nota del 12 gennaio 2026 con la quale riassume i criteri riguardanti l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo prevista dal decreto legislativo 175/2023. Nota affiancata da un tutorial in Pdf realizzato dallo stesso Istituto.
L’indennità interessa lavoratori dello spettacolo freelance, Co.Co.Co e con contratto a termine ed è pari a un terzo delle giornate retribuite nell’anno lavorativo precedente.
Richiede un reddito non superiore ai 35.000 euro, 51 giornate di contributi nell’anno precedente, 15 se il lavoratore è un attore.
Le domande vanno presentate online con scadenza 30 aprile di ogni anno.
Ti potrebbe interessare
Contenuti sponsorizzati