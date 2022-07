Con nota del 27 luglio Inail informa sui servizi online per la comunicazione di infortunio da ora disponibili anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

I servizi utilizzabili sono:

La circolare di riferimento con i dettagli tecnici operativi è la n. 11 del 24 febbraio 2022.

