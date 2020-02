Lavoratori dello spettacolo. Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare n.1311 del 12 febbraio 2020 con chiarimenti in merito alla chiamata per lavoro intermittente.

La nota riguarda le modalità di chiamata in vigore grazie alle modifiche all’art. 6 del D.Lgs. n. 708/1947. Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro la chiamata per lavoro intermittente deve essere effettuata dai datori di lavoro utilizzando il modello UNI-Intermittente.

L’adempimento non può essere assolto attraverso il certificato di agibilità, in quanto tale modalità sussiste esclusivamente per il lavoro autonomo, non più per i lavoratori subordinati.

Si legge ancora nella circolare: “Si invita il personale ispettivo a tener conto di quanto sopra sia in relazione alla sanzionabilità di un adempimento – quello di comunicare l’utilizzo di prestazioni intermittenti nel settore dello spettacolo – con modalità non più percorribili, sia in relazione alle nuove modalità di comunicazione di cui alla presente nota, da ritenersi in vigore solo a partire dalla sua pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e su www.Cliclavoro.gov.it”.

Info: Ministero Lavoro circolare lavoro spettacolo 12 febbraio 2020

