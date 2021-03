Pubblicata online da Inps con messaggio del 3 marzo 2021 la procedura per la richiesta del Bonus bebè per nascite adozioni e affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, come previsto dall’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La domanda è online e va inoltrata dagli aventi diritto una volta per ogni figlio, anche in caso di nascite gemellari e adozioni plurime. Accesso al portale pagina Assegno di natalità con SPID, CIE, CNS, contact center integrato 803.164 o 06 164.164, patronati.

La richiesta va presentata entro 90 giorni dall’evento e per i nati dal 1° gennaio i 90 giorni decorrono dal 3 marzo, ovvero dalla data di pubblicazione del messaggio in esame. Rispettando i 90 giorni le mensilità riguarderanno anche i mesi arretrati, mentre per le domande in ritardo e fuori scadenza verranno corrisposte mensilità esclusivamente per il periodo rimanente.

Termine ultimo per inviare richiesta è la fine del mese precedente quello del compimento del primo anno di vita o di ingresso in famiglia del bambino.

Importi con soglie Isee e “criterio universalistico”: nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, purché sussistano tutti gli altri requisiti, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo (cfr. la circolare n. 26/2020)”.

Info: Inps messaggio n.918 del 3 marzo 2021

