X Rapporto annuale – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia. Questo il documento pubblicato dal Ministero del Lavoro e realizzato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

2,505 milioni gli stranieri occupati in italia nel 2019, ovvero il 10,7% del totale e in particolare nei settori Altri servizi collettivi e personali (dove sono il 36% degli addetti), Agricoltura (18,3% degli addetti), Alberghi e ristoranti (17,7%) e Costruzioni (17,6%). Occupato nel 2019 il 60,1% dei cittadini non comunitari e il 62,8% dei cittadini comunitari; 14% tasso di disoccupazione tra i cittadini UE e 13,8% tra i cittadini non UE.

87% degli occupati rientra tra i lavoratori dipendenti, in gran parte in profili esecutivi e 1,1% ha ruoli dirigenziali. 383.462 i titolari di impresa nati in Paesi extra UE, ovvero 12,2% del totale . Ditte individuali concentrate in maggioranza in Toscana (17,9%), Liguria (17,5%), Lombardia (17,3%) e Lazio (16,5%). 21,9% dei titolari sono donne.

“Il 35,9% delle donne italiane dichiara di prendersi cura di familiari, malati, disabili, anziani, ma tra le comunitarie il valore sale a 39,1% e tra le extra UE a 44,9% […] Tra le donne con bambini di 0-5 anni, fascia particolarmente problematica per gli impegni di cura, la maggior parte (56%) delle italiane usufruisce di servizi pubblici o privati per la gestione dei figli, la maggior parte delle comunitarie ed extra UE (56%) no”. Per costi elevati in gran parte. 48,9% le donne italiane occupate con figli in età prescolare, 32% donne comunitarie e 22,7% extra UE.

237 mila stranieri contattati almeno una volta dai Centri per l’impiego.

Giovani. Occupato il 42,7% tra gli stranieri comunitari, 37,8% extracomunitari e 31% italiani. Disoccupazione 24% extracomunitari, 22,4% italiani, UE 16,9%.

108.173 gli infortuni sul lavoro tra i cittadini nati all’estero (85,7% durante l’attività lavorativa) , 205 casi mortali. 3.919 le malattie professionali.

5,255 milioni i residenti stranieri in Italia, 8,7% della popolazione: prima dell’Italia Germania (10 milioni, 12,2%) e Regno Unito (6,171 milioni, pari al 9,3%), seguono l’Italia Francia (4,882 milioni, 7,3%) e Spagna (4,840 milioni, 10,3%).

Info: X rapporto Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia

