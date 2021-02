Con una nota del 24 febbraio Inps annuncia di aver attivato la procedura per la richiesta online del Bonus asilo nido 2021, ovvero per la misura di sostegno alle famiglie per la frequenza di nidi pubblici e privati e per assistenza domiciliare per bambini con meno di tre anni con gravi patologie croniche.

Importo massimale di 3mila euro, calcolato su Isee valido per le prestazioni ai minorenni. La domanda potrà essere presentata dal genitore che si occupa della retta.

Il bonus 2021 riguarda bambini nati adottati o affidati a partire dal 1° gennaio 2016.

Questa la pagina di accesso ala procedura online.

Questo il video tutorial.



