È stata rilasciata da Inps con messaggio n.1874 del 16 maggio 2019 la versione mobile del servizio online Premio Nascita attivato nel 2017 per la richiesta del premio di 800 euro per nascita o adozione di un minore. Istituito dall’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il servizio online originario è stato attivato il 4 maggio 2017, ora la versione mobile che permette sia di inviare nuove domande che consultare quelle inviate in passato.

Si trova sull’app Inps Mobile, disponibile per Apple e Android. Inps comunica che l’utilizzo è consentito per le domande da inoltrare al compimento del 7° mese di gravidanza o per nascita avvenuta anche se antecedente l’8° mese. Per ogni altra condizione occorrerà riferirsi agli abituali canali Web, Patronato, Contact Center.

Indicazioni sul premio di 800 euro sono state pubblicate da Inps con le circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017.

Info: Inps messaggio n.1874 del 16 maggio 2019

