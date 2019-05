Venerdì 31 maggio sarà la “Giornata mondiale senza tabacco – World no tobacco day” indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità per richiamare l’attenzione sui rischi derivanti dal fumo, sulla salute polmonare, sulla lotta alle malattie non trasmissibili, al cancro, alle malattie respiratorie croniche.

La giornata viene ripresa da Eu-Osha che per l’occasione ripropone schede, approfondimenti e video diffusi negli anni per sensibilizzare sull’importanza di luoghi di lavoro senza fumo e sugli effetti del fumo sulla salute dei lavoratori.

I materiali proposti partono da Napo e il video Napo in… non c’è fumo senza danno, quindi tutte le schede informative a tema pubblicate negli anni, catalogabili per lingua. Tra queste:

Infine vengono segnalate le aree OshWiki su cancro occupazionale e sostanze pericolose.

Info: Eu-Osha per la “Giornata mondiale senza tabacco”

