Assegno Unico. Inps con messaggio n.3518 del 27 settembre 2022 ha riportato indicazioni sulla maggiorazione degli importi per i figli maggiorenni con disabilità e sulle novità per i nuclei orfanili, previste dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

Per quanto riguarda le famiglie con ragazzi con disabilità il decreto in esame ha disposto l’erogazione dell’assegno senza limiti di età per il 2022 e la maggiorazione per il 2022 fino ai 21 anni.

La nota Inps riassume in tabella gli importi variati e il confronto con i precedenti importi per tutti i seguenti casi:

figli disabili fino a 18 anni con ISEE = 15.000 euro;

figli disabili 18-20 anni, con ISEE =15.000;

figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE = 15.000 euro.

“Inps ricorda che “la quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo. Per approfondimenti sulle modalità di determinazione della maggiorazione transitoria, si rinvia alla citata circolare n. 23/2022“.

Le disposizioni del decreto-legge 73/2022 sono retroattive e per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 verranno corrisposti arretrati.

Per quanto riguarda i nuclei orfanili, stabilito che l’assegno potrà spettare ai ragazzi orfani maggiorenni titolari di pensione ai superstiti e con disabilità grave.

