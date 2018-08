LETTURE ESTIVE – In questa seconda lettura parliamo degli Ambiti prioritari della campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose. Delle aree di intervento primarie.

Sensibilizzazione: tra gli ambiti prioritari per la nuova campagna risulta senz’altro l’attività di sensibilizzazione in merito ai rischi derivante dalle sostanze pericolose. Come gestirli e, quando possibile, eliminarli. In questa sezione sono presenti il materiale informativo e i film di Napo sulla sicurezza sul lavoro.

Fatti e cifre: l’area che interessa i numeri e le statistiche, le rilevazione in grado di restituire una panoramica sulla natura e sull’entità dei rischi annessi alle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro.

Gestione dei rischi: la serie di strumenti e materiali di orientamento che propongono soluzioni e prassi in grado di aiutare le aziende a rispettarela normativa attuale in materia di valutazione dei rischi e prevenzione.

Sostituzione: gli strumenti e le informazioni di supporto alle imprese che intendano optare per la sostituzione. “Le sostanze pericolose dovrebbero essere completamente eliminate dall’ambiente di lavoro, se possibile. Spesso le sostanze pericolose possono essere sostituite con alternative sicure o meno dannose, oppure i processi lavorativi che generano sostanze pericolose possono essere sostituiti con processi che non lo sono. L’eliminazione e la sostituzione sono le prime priorità delle misure previste dalla legislazione UE sulle sostanze pericolose”.

Gruppi specifici: tra le priorità della campagna figura l’attività di sensibilizzazione sul riconoscimento dei gruppi specifici di persone che sono più facilmente esposti al rischio di sostanze pericolose, come le donne, i lavoratori più giovani, migranti e temporanei.

Agenti cancerogeni: Sesto ed ultimo ambito prioritario per la campagna Eu Osha riguarda l’esposizione ad agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro. In questa sezione si potranno visionare le linee guida e le risorse consultabili per prevenire il problema, ovvero: “Tabella di marcia sugli agenti cancerogeni”, “Agenti cancerogeni e tumori correlati al lavoro” e la “Guida per gli ispettori nazionali del lavoro”.

Info: Healthy Workplaces 2018-2019, Ambiti prioritari

