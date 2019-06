Bonus bebè. È stata pubblicata da Inps la circolare n.85 del 7 giugno 2019 con indicazioni per la richiesta dell’assegno di natalità per il 2019, per il bonus annuale previsto dall’articolo 23-quater della Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

L’assegno riguarda bambini nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del compimento del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

Il pagamento è mensile, in quote che vanno da 80 a 160 euro euro (totale da 960 euro a 1.920 euro all’anno) in base al valore Isee dichiarato, quindi dalla soglia massima Isee che dà diritto al beneficio pari a 25.000 euro fino a Isee di 7.000 euro.

In caso di figli successivo al primo prevista una maggiorazione degli importi del 20%, con la circolare che indica in dettaglio i criteri seguiti per parto gemellare (primo evento o meno), adozione plurima, requisito della convivenza, minorenni in affidamento preadottivo e temporaneo. La prestazione viene comunque riconosciuta in caso di affidamento temporaneo di un primo figlio, “per stabilire il diritto alla prestazione, occorrerà risalire alla data di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore, che deve cadere nel 2019”.

Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori entro 90 giorni dall’evento, se presentata a termini scaduti verrà riconosciuta per i mesi restanti. Per gli eventi accaduti nel periodo transitorio 1 gennaio – 15 marzo 2019 il termine dei 90 giorni decorre dal 15 marzo e la scadenza è quindi imminente: ovvero 13 giugno 2019.

La richiesta va presentata attraverso il modello SR163 – Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, via Pec, a mano, nella procedura online, o via posta elettronica ordinaria.

Il bonus bebè è stato istituito con legge 23 dicembre 2014, n. 190 per un periodo di tre anni nel triennio 2015-2017; prorogato in maniera annuale per il 2018 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e infine prorogato annualmente per il 2019 dall’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Info: Inps circolare n.85 del 7 giugno 2019

