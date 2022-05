Con nota del 22 maggio n.2147 Inps ha riportato informazioni sul servizio online di richiesta dell’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto presente dal 23 maggio sull’HUB delle prestazioni non pensionistiche.

L’assegno interessa:

disoccupati con almeno 15 giorni di impiego nei 90 giorni precedenti il matrimonio/unione civile;

lavoratori non in servizio per giustificato motivo.

Si tratta di un assegno equivalente a sette giorni di retribuzione, otto per il marittimo, non spetta a impiegati o lavoratori esclusi dalle norme per gli assegni familiari. Diritto a nuovo assegno se divorziati, vedovi, sciolti da unione civile. Possono averne diritto entrambi i coniugi, non viene corrisposto in caso di solo matrimonio religioso.

Domande online dal 23 maggio, oppure tramite contact center, patronati.

Ti potrebbe interessare