Inps con messaggio n.3530 del 18 ottobre 2021 ha pubblicato chiarimenti operativi per la gestione delle istruttorie dei riesami riguardanti domande di indennità Covid previste dal Decreto Sostegni Bis.

La nota riguarda le indennità di 1600 per categorie che vanno dal turismo, agli stagionali, spettacolo; l’indennità una tantum di 800 euro per agricoli a tempo determinato; l’indennità una tantum di 950 euro per pescatori autonomi e cooperative. Riferimento è la circolare n. 90 del 29 giugno 2021.

Le richieste di riesame dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione della circolare o dalla comunicazione dell’esito di reiezione se successivo alla circolare stessa.

