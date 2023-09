Con nota del 25 settembre 2023 il Ministero della Salute informa sull’entrata in vigore, ancora dal 25 settembre, del servizio on line per l’iscrizione dei fabbricanti di dispositivi medici su misura.

Il servizio è disposto in applicazione del Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

Le comunicazioni sul nuovo servizio dovranno interessare dati del dispositivo, fabbricante e mandatario, responsabili, certificazioni di organismi notificati.

La pagina online di riferimento è valida per i fabbricanti nazionali, per le aziende non italiane verranno fornite successive informazioni.

