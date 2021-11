Pubblicate da Inps con messaggio n.4027 del 18 novembre 2021 indicazioni sulla riapertura della procedura di riconoscimento delle tutele previdenziali per i lavoratori in quarantena Covid e per i lavoratori fragili secondo quanto previsto dal Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146.

Inps ricorda che in base all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 modificato dal Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 viene equiparato a malattia il periodo in sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato fino al 31 dicembre 2021. E che l’Istituto può procedere a riconoscere le prestazioni relative a tutto il 2021.

Lavoratori fragili: la tutela previdenziale è stata estesa al 31 dicembre 2021 dalla legge 24 settembre 2021, n. 13. Chiarimenti nel messaggio n. 3465/2021.

L’Istituto ha di conseguenza modificato la procedura di gestione Malattia a pagamento diretto e sono state rimesse in lavorazione tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

