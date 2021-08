Congedo 2021 per genitori. Pubblicate da Inps con messaggio n.2754 del 28 luglio 2021 indicazioni per la domanda di congedo in modalità oraria per dipendenti del settore privato introdotta dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61.

Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, introdotto dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande.

La domanda riguarda congedi dal 13 maggio al 30 giugno 2021 e dovrà essere presentata online oppure attraverso Contact Center e Patronati.

Il genitore dovrà specificare il numero di giornate e il periodo nel quale le giornate intere sono fruite in modalità oraria. “Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare”.

Il messaggio segue le indicazioni operative già pubblicate da Inps con circolare n.96 del 5 luglio 2021.

