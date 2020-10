Pubblicata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno la circolare n.3738 del 30 settembre 2020 con gli importi e i codici di versamento per la regolarizzazione forfettaria di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34/2020.

La circolare interessa i datori di lavoro che hanno deciso di regolarizzare un rapporto di lavoro tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020. Le somme riportate sono state stabilite con Decreto interministeriale del 7 luglio 2020 e le modalità di versamento con la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo gli importi:

“a) 300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (codice per versamento CFZP);

b) 156 euro per il settore di assistenza alla persona e del lavoro domestico (codice CFAS o CFLD)”.

Versamenti con F24 – Versamenti con elementi identificativi.

Il contributo riguarda la regolarizzazione di rapporti di lavoro di cittadini non comunitari. “Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza”.

Info: Ministero Lavoro, circolare versamento emersione lavoro irregolare

Ti potrebbe interessare