Pubblicati da Inps con messaggio n.72 del 21 giugno 2022 chiarimenti sull’accredito della contribuzione per la posizione assicurativa dei lavoratori rientranti nel procedimento di emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La nota si riferisce alla procedura per la stipula di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri e per la dichiarazione di lavoro irregolare riguardante cittadini italiani, UE o extra UE e il contributo forfettario per un terzo destinato all’assicurazione.

Riferimenti sono il decreto interministeriale del 7 luglio 2020 e la circolare n. 79 del 28 maggio 2021. La nuova circolare Inps contiene indicazioni sulla valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sull’imponibile per i lavoratori dipendenti, per gli operai non agricoli o agricoli, per il lavoro domestico per il bisogno familiare e assistenza alla persona.

