#EU4FairWork. Il Ministero del Lavoro segnala la Settimana d’Azione

per il lavoro regolare che si sta tenendo dal 21 al 25 settembre e che rientra nella campagna di sensibilizzazione sul lavoro dichiarato regolare lanciata lo scorso marzo dall’Unione europea.

Lavoro regolare. Un valore per te. Un valore per tutti. Obiettivi dell’iniziativa e della settimana d’azione sono:

sensibilizzare sui diritti dei lavoratori;

consapevolezza nelle aziende sui vantaggi e sulle sanzioni;

politiche e norme contro il lavoro sommerso;

cooperazione sulla piattaforma.

Così il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: “tavoli di confronto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di aggiornare il Testo Unico in materia, istituire banche dati condivise, stanziare nuove risorse e coordinare gli incentivi relativi agli investimenti in sicurezza delle imprese, cui si affiancano, tra i numerosi interventi, l’approvazione del Piano nazionale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura e la consultazione pubblica su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di individuare nuovi obiettivi e priorità dell’azione di Governo”.

Info: #EU4FairWork

Ti potrebbe interessare