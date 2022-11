Inps con circolare n.127 del 16 novembre 2022 riporta istruzioni applicative e contabili per l’indennità una tantum prevista dall’art. 19 del decreto Aiuti-ter.

La circolare riguarda il beneficio che in questo caso interessa titolari di trattamenti pensionistici, assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti trattamenti, dal 1° ottobre 2022.

Lavoratori domestici, indennità agricola, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, stagionali a tempo determinato e intermittenti, nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Per ognuna delle categorie citate la circolare riporta modalità di erogazione del beneficio, requisiti, recuperi per beneficio non dovuto.

Questo l’indice:

“PARTE I – Indennità una tantum per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione (articolo 19, commi da 1 a 7);

PARTE II – Indennità una tantum per lavoratori domestici e nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (articolo 19, commi 8 e 16);

ARTE III – Indennità una tantum per altre categorie di soggetti (articolo 19, commi da 9 a 15 e da 17 a 19);

PARTE IV- Pagamenti e istruzioni contabili”.

