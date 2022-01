Pubblicata da Inps la circolare n.9 del 20 gennaio 2022 indicazioni circa i criteri di calcolo degli assegni familiari e della maggiorazione della pensione 2022 per le categorie nelle quali non trova applicazione la normativa Anf.

La circolare riguarda in particolare coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti e pensionati Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Vengono riportate tabelle di reddito per gli assegni familiari e il limite di reddito per l’accertamento del carico, che corrisponde a:

“737,73 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;

1.291,02euro per due genitori ed equiparati”.

Inps ricorda che dal 1° marzo 2022 entrerà quindi in vigore l’assegno unico e universale per i figli a carico.

