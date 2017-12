ROMA – Bando progettazione bonifica amianto. È stata pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la nuova edizione del bando che finanzia la progettazione di interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).

Il bando sostiene parzialmente o completamente gli enti pubblici, fino a un massimo di 15.000 euro anche per più interventi, per la progettazione di interventi di bonifica amianto esclusivamente su edifici e strutture di proprietà dell’amministrazione pubblica, nel livello di progettazione precedente il progetto esecutivo.

Progettazione di interventi per smaltimento in impianti autorizzati e nel rispetto di ogni normativa inerente la sicurezza sul lavoro e l’ambiente.

La presentazione delle domande è aperta da oggi 20 dicembre 2017 e dal 30 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 sarà online la procedura per l’integrazione della documentazione tecnica. Sito di riferimento è Ministero Ambiente – Ancitel. Al termine della raccolta delle candidature Ministero Ambiente e Ispra predisporranno una graduatoria delle domande. Sul bando sono indicati i punteggi in base alle priorità degli interventi.

Interventi esclusi:

“a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;

b) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;

c) gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’ammissione al finanziamento;

d) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento”.

Info: Ministero Ambiente bando progettazione rimozione amianto 2017

Graduatorie bando annualità 2016

