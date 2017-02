ROMA – Isee. Inps informa che è disponibile online una funzionalità che permette ai cittadini e alle famiglie di simulare il calcolo dell’Isee ordinario. Si tratta di uno strumento che consente di analizzare la propria situazione economica, “un indicatore che simula il valore Isee in assenza della presentazione della Dsu”.

È opportuno ricordare e sottolineare che si tratta di un simulatore, di un applicativo che fornisce un riscontro derivante soltanto dai dati inseriti per l’occasione dall’utente, che fornisce quindi un Isee ordinario simulato. Quanto si rileva dall’utilizzo del tool quindi “non costituisce e non sostituisce l’ISee vero e proprio che si ottiene solo con l’attestazione rilasciata dall’Inps a seguito di presentazione della Dsu ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013″. Ovvero non sostituisce ciò che “ai sensi della normativa vigente, è ottenuto sulla base di informazioni auto dichiarate e dei dati ricavati dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate”.

Al simulatore si accede attraverso questa pagina Simulazione del calcolo dell’Isee ordinario che si trova tra i servizi online dedicati all’Isee post-riforma 2015.

Info: Inps, nota su simulatore Isee ordinario

