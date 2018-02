ROMA – Parapetti di sommità. Pubblicato da Inail uno studio sull’uso dei ponteggi per la realizzazione di parapetti di protezione collettiva contro le cadute dall’alto sulla sommità delle impalcature. Prove sperimentali e analisi tecniche per la verifica della praticabilità di tale protezione nel lavoro sulle coperture.

Lo studio parte dalle indicazioni in merito a normativa e requisiti di sicurezza derivanti dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2010 (Circolare 27 agosto 2010, n. 29 – Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) e dalla norma UNI EN 13374:2013 sui sistemi temporanei per la protezione dei bordi (non applicabile ai sistemi di protezione laterale).

Così il passaggio della circolare ministeriale, citato nell’introduzione del volume: “è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.

Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 (D.Lgs 81/08 Ndr) e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.” Ciò preceduto dalla necessaria valutazione dei rischi e dalla valutazione dei requisiti geometrici.

Dopo avere elencato le definizioni necessarie (ancoraggio, impalcato, telaio), quanto previsto dalla norma UNI EN 13374:2013 e i requisiti dei parapetti di sommità di un ponteggio (prestazionali, geometrici e di posizionamento) il volume affronta una serie di prove sperimentali.

Configurazioni di prova, Schema CD, Schema CS, Schema CSR, attrezzature e apparecchiature, prove con sacco sferoconico, con rullo cilindrico. Test di impatto per valutare l’efficacia della protezione contro la caduta di cose e persone. Azioni sui montanti e sugli ancoraggi per la realizzazione del ponteggio.

Questo l’indice:

Definizioni;

Riferimenti;

Requisiti;

Prove sperimentali;

Conclusioni;

Bibliografia.

Info: Inail, I parapetti di sommità dei ponteggi

