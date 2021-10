Digital platform work: occupational safety and health policy and practice for risk prevention and management. Questa la relazione pubblicata da Eu-Osha che analizzando la letteratura in materia, evidenzia rischi e criticità del lavoro sulle piattaforme digitali.

La sicurezza sul lavoro, la normativa corrente, quanto tali impieghi rientrino nei rischi emergenti, nelle priorità delle politiche lavorati dell’UE.

La relazione è affiancata da un secondo documenti di sintesi. Entrambi sono in inglese.

Sicurezza lavoro nelle micro e piccole imprese

Un secondo post Eu-Osha riguarda l’apertura di una nuova sezione del proprio sito con informazioni sulle esigenze delle micro e piccole imprese europee per l’applicazione corretta della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

I fattori che possono influire sul rispetto della conformità, le carenze, strategie e sostegni utili a promuovere il rispetto dalla normativa e buone prassi. Analizzando in particolare i settori agroalimentare ed edile. L’impatto avuto dal Covid nelle politiche aziendali.

Ti potrebbe interessare