Futuro digitalizzato e rischi per la sicurezza sul lavoro. Questo il tema della recente relazione pubblicata da Eu-Osha che riporta riflessioni sul futuro del lavoro e sui rischi per la sicurezza considerando le attuali e prossime innovazioni tecnologiche. Una relazione redatta al termine di un progetto di ricerca biennale su un proiezione da ora al 2025.

Prospettive in merito ai rischi nuovi ed emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati alla digitalizzazione nel periodo fino al 2025 è il titolo del volume, di cui è disponibile anche una sintesi, entrambi in inglese. L’impatto delle TIC è già ora assolutamente evidente e potrebbe essere ancor più consistente tra meno di dieci anni influenzando totalmente il mondo del lavoro, le abitudini gli ambienti. Attraverso attrezzature, strumenti, organizzazione, orari, controllo.

Eu-Osha ha analizzato quattro scenari di possibile evoluzione della vita professionale nel 2025, elaborati seguendo relazioni di esperti e informazioni raccolte su letteratura specializzata, colloqui telefonici e sondaggi online.

Gli scenari sono: Evoluzione, Trasformazione, Utilizzo e Frammentazione e delle slide animate ne semplificano e sintetizzano la comprensione.

Per ogni scenario viene ipotizzato il modo nel quale potrebbero essere affrontanti i rischi per la sicurezza sul lavoro. Rischi fisici e psicosociali per sostenere l’obiettivo finale della relazione. Informare tutti gli attori impegnati nella UE nelle politiche del lavoro e promuovere l’adozione di approcci preventivi, proattivi. Promuovere progetti e ricerche e un approccio olistico che sappia ridurre l’impatto delle prossime novità tecnologiche.

