SIENA – Valutazione preliminare della protezione dalla radiazione Ultravioletta Solare offerta dagli indumenti di lavoro utilizzati da assistenti alla balneazione. Pubblicata dal Paf una nuova analisi sull’impatto delle radiazioni Uv solari, sui rischi per i lavoratori outdoor, in questo caso gli assistenti bagnanti, e sulla protezione offerta dagli indumenti solitamente utilizzati. Canottiere e magliette.

L’indagine del Paf ha riguardato bagnini impiegati negli stabilimenti balneari toscani e il grado di resistenza alla radiazione UV offerta da t-shirt, nuove o usate diverse stagioni. Nove in dettaglio i capi analizzati, nove diversi tipi di indumento:

Mezze maniche, non tecnica cotone colore rosso 100% Cotone – Nuova; Mezze maniche, non tecnica cotone colore rosso 100% Cotone – Usata meno di una stagione; T-shirt a maniche corte, tecnica girocollo, colore rosso 100% Poliester Usata 2 stagioni; Canottiera non tecnica cotone rosso 100% Cotone Nuova; Polo a mezze maniche non tecnica colore rosso 100% Cotone Nuova; Polo a mezze maniche non tecnica colore rosso – 100%cotone piqué – Usata; Canottiere, tecnica colore rosso – 100% Poliestere Nuova; T-shirt a maniche corte, tecnica girocollo, colore rosso 100% Poliester Nuova; T-shirt a maniche corte, girocollo, colore verde chiaro 100%Cotone Usata.

Le maglie sono state sottoposte a test attraverso tubo UV per solarium e spettroradiometro. Obiettivo, calcolare “la percentuale di radiazione UV trasmessa dal tessuto rispetto alla radiazione su di esso incidente”. Al termine delle prove Paf ha rilevato una trasmissione Uva inferiore al 10%; trasmissione nell’intero intervallo UV inferiore al 15%.

Da qui le conclusioni. Le maglie in cotone presentano generalmente un grado di attenuazione adeguato. Maggiore nelle tipo polo e in cotone piqué. Adeguata quindi l’azione delle maglie per la fonoprotezione del tronco.

Paf ricorda che: “Va tenuto presente che tali misure non possono essere utilizzate ai fini della determinazione del fattore di protezione da radiazione UV solare (UPF), secondo la norma di certificazione degli indumenti per la protezione da UV solare UNI EN 13758, che esula dalle finalità del presente lavoro”.

Info: Paf, valutazione protezione indumenti assistenti bagnanti radiazioni UV

