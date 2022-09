Indagine sui fattori di rischio di cancro sul lavoro. Eu-Osha segnala l’avvio di un progetto di ricerca sui rischi per i lavoratori europei derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, un sondaggio che coinvolgerà circa 25mila persone.

Si tratta di un programma che dopo essere stato testato nel 2017 attraverso uno studio di fattibilità e allestito tra il 2020 e i primi mesi del 2022, da settembre 2022 verrà concretamente messo sul campo. Fino a gennaio 2023.

I lavoratori coinvolti saranno di sei Stati membri, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda e Spagna. Le persone verranno contattate telefonicamente. Primi risultati per la fine del 2023.

L’indagine di concentrerà in particolare su:

primari fattori di esposizione;

numero e caratteristiche dei lavoratori esposti;

esposizioni ad amianto, benzene, cromo, motore diesel, nichel, silice, le radiazioni UV, polvere di legno.

I dati verranno utilizzati per elaborare campagne di sensibilizzazione, per proporre e suggerire misure preventive, sostenere la legislazione dell’UE a partire dal piano europeo per sconfiggere il cancro.

Il 53 % delle morti lavoro-correlate è attribuibile al cancro.

Ti potrebbe interessare