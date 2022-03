Cancro professionale, prevenzione, protezione. Questo il tema evidenziato da Eu-Osha per celebrare la “Giornata internazionale della donna” 8 marzo 2022, per richiamare l’attenzione sul rispetto delle differenze di genere sul lavoro, sulle pari opportunità, sulla tutela della siucrezza.

Eu-Osha per la Giornata segnala le proprie aree di approfondimento e ricerca dedicate al cancro da esposizione professionale e alle esigenze specifiche delle donne per quanto riguarda la gestione degli ambienti di lavoro e della sicurezza. E segnala gli interventi che sta tenendo nella conferenza europea del 7 e 8 marzo, “Acting on occupational cancers: for more effective prevention”, che rientra nelle attività della tabella di marcia sugli agenti cancerogeni.

In totale sono state più di 555mila le donne morte di cancro in Europa nel 2022, 1,24 milioni le diagnosi. Dati del Piano europeo contro il cancro.



Sicurezza sul lavoro

Le differenze che secondo l’Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro dovrebbero essere tenute in considerazione nella gestione delle prassi Ssl per quanto riguarda le lavoratrici e che possono incrementare l’insorgere abituale dei rischi riguardano:

l’impiego in mansioni e settori specifici con rischi particolari da valutare;

esigenze di conciliazione vita lavoro;

esigenze di adeguata rappresentanza nei ruoli apicali;

sottovalutazione di mansione erroneamente considerate sicure.

Ti potrebbe interessare