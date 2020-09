Esoscheletri occupazionali: dispositivi indossabili robotici e prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati sul posto di lavoro del futuro. Questo il nuovo articolo pubblicato da Eu-Osha per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2023 e che descrive parte del programma di ricerca sugli esoscheletri che sta conducendo Inail.

Eosscheletri, capacità di utilizzo sul lavoro e potenzialità nella riduzione dei Dms. L’articolo riguarda un progetto che sta portando avanti Inail insieme all’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e che sta analizzando vantaggi e potenziali rischi dell’uso di tali supporti.

Impatto sul carico fisico, la progettazione human-centred design e la valutazione dei rischi biomeccanici. Il supporto al sistema muscolo scheletrico e la riduzione dello stress muscolare; al contrario quali gli impatti negativi. Il potenziale su settori come logistica, automobilistica, aerospaziale, edilizia e agricoltura. Norme e standard internazionali per la progettazione.

Così Inail parla dell’articolo sul proprio sito: “Come per ogni nuova tecnologia che si propone come misura innovativa nei processi di produzione, sottolineano i ricercatori, è necessario tuttavia pianificare anche norme regolamentari e attuative. Così come è prioritario studiare le difficoltà e le resistenze registrate dai lavoratori nell’utilizzo degli esoscheletri, su cui si sofferma l’articolo nell’esporre le criticità di impiego”.

Ricordiamo che il tema della campagna Ambienti di lavoro Sani e sicuri 2020-2023 è Alleggeriamo il carico. Previsti entro l’autunno 2020 altri due contributi Inail nel ruolo storico di Focal point nazionale Eu-Osha.

Info: Eu-Osha esoscheletri lavoro e DMS

