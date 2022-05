L’impatto del Long Covid sui lavoratori e sulla gestione degli ambienti di lavoro. Questo l’argomento affrontato da Eu-Osha in un nuovo approfondimento pubblicato il 20 maggio.

Il documento, in inglese, affronta l’impatto del Long Covid sui lavoratori, sulla salute, i sintomi capaci di durare mesi. Come può una affrontare tale condizione e come allo stesso tempo il datore di lavoro può gestirla in azienda.

Prevenzione e gestione sicurezza sul lavoro, rischi per la salute connessi alla long Covid, prassi, politiche, casi di studio.

L’indice del documento:

Cos’è la sindrome di Long Covid, chi può essere colpito e quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori?

Quali sono i segni, i sintomi e gli impatti sulla salute del Long Covid?

Quali sono o potrebbero essere gli effetti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori?

Quali sono le implicazioni per la capacità lavorativa?

Quali sono le sfide per la prevenzione e la gestione della SSL legati a Long Covid e quali potrebbero essere le possibili minacce?

Ci sono delle conclusioni da trarre per la SSL che potrebbero aiutare ad affrontare possibili rischi biologici futuri sulla base delle lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19?

