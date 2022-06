Bando Bric 2022. Indetta da Inail la nuova edizione del bando per progetti di ricerca biennali in materia di salute e sicurezza sul lavoro in collaborazione con enti pubblici, università e Irccs.

Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC -2022). Fissato per la prima annualità un fondo di 11.695.000 euro e i progetti in base alla tematica affrontata potranno avere un finanziamento da 45mila a 300mila euro. Nell’allegato A del bando l’elenco delle Proposte tematiche BRiC 2022.

I destinatari in dettaglio sono: enti di ricerca pubblici e relative articolazioni, università e relativi dipartimenti universitari; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che potranno avvalersi dei seguenti enti partner: Regioni, Province Autonome e PA afferenti, strutture di ricerca delle associazioni di categoria e delle parti sociali.

I dipartimenti Inail coinvolti saranno Dimelia e Dit.

“L’erogazione delle quote riferite alla II annualità è subordinata alla positiva verifica da parte dell’Inail delle disponibilità di bilancio per l’esercizio finanziario di competenza”.

Domande dall’8 luglio al 1° settembre 2022. Il testo integrale del bando.

