Analisi di studi di casi sul lavoro con disturbi muscoloscheletrici cronici. Questa la nuova relazione (in inglese) pubblicata da Eu-Osha che rientra tra le attività della campagna triennale Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2023 che verrà lanciata il prossimo ottobre.

Il documento analizza le esperienze e le necessità di tre figure professionali e i relativi casi di DMS cronici:

un agente di polizia;

un addetto alla reception;

un podologo.

I temi trattati sono: rientro al lavoro, permanenza in servizio, i dolori accusati, il trattamento necessario e la considerazione sul lavoor, lavoratori con DMS percepiti come risorsa e non negativamente come un problema.

Info: Eu-Osha datori di lavoro, consigli per sostegno lavoratori con DMS

