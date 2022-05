Generazioni future e Dms. Implementata da Eu-Osha una nuova area tematica prioritaria del sito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22 Alleggeriamo il carico.

Un’area dedicata ai giovani, alla prevenzione e alla tutela dei ragazzi in età scolare. Per le necessità attuali e per il prossimo ingresso nel mondo del lavoro.

Un’area che segnala buone prassi per una prevenzione che riguardi l’intero l’arco della vita della persona, per evitare il presentarsi e l’aggravarsi di Disturbi muscolo scheletrici.

Queste alcune delle risorse presenti:

Scheda informativa – Disturbi muscoloscheletrici tra bambini e ragazzi;

Presentazione in power point – Disturbi muscoloscheletrici (DMS) tra bambini e giovani: un approccio alla prevenzione nel corso della vita per le future generazioni di lavoratori.

