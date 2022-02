Telelavoro e rischio Dms. Questo il tema segnalato da Eu-Osha in nuovo post che rientra nella campagna campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri -Alleggeriamo il carico 2020-22.

Il post segnala l’area del sito ufficiale della campagna all’interno della quale ne vengono affrontanti gli ambiti prioritari. Come la prevenzione, le affezioni croniche, il lavoro sedentario, la diversità dei lavoratori.

Questa volta Eu-Osha si occupa del telelavoro e di raccogliere per l’utente schede, ricerche, e presentazioni che affrontano rischi, dati, prevenzione e buone prassi, orientamenti.

Il telelavoro può offrire vantaggi al dipendente che possono essere identificati in equilibrio vita privata e professionale, maggiore produttività, meno viaggi e meno tempo in strada. Può presentare però dei fattori di rischio reali come:

Dms;

stile di vita sedentario;

isolamento e rischi psico-sociali.

Ti potrebbe interessare